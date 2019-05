Wormserin kocht heute bei TV-Show

Rhein-Neckar.Die Köchin Annette Glücklich (Bild) aus Worms will „Top Chef Germany 2019“ werden. Die 34-Jährige tritt bei der gleichnamigen Sendung an, die ab heute Abend, 20.15 Uhr, in Sat.1 ausgestrahlt wird. Bei der Show steht die Kunst des Kochens im Mittelpunkt: Zwölf Köche treten gegeneinander an. Sie müssen sich Herausforderungen stellen und kulinarische Kreationen auf den Teller bringen. Bewertet werden sie von einer Jury um den Starkoch Eckart Witzigmann, Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr und „Food-Kritikerin“ Alexandra Kilian. Glücklich zu der Herausforderung: „Ich bin sehr ehrgeizig. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich gewinnen.“ jei (Bild: sat.1)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019