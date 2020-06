Wunden im Genitalbereich – Zwei verletzte Pferde in der Region

Heidelberg/Neustadt.Sowohl in Heidelberg als auch in Neuleiningen in der Pfalz ist jeweils ein verletztes Pferd aufgefunden worden. Beide Tiere wiesen nach Polizeiangaben vom Dienstag Verletzungen im Genitalbereich auf. Das Pferd in Heidelberg, das auf einer Weide im Stadtteil Pfaffengrund zuhause war, war zudem an den Hinterbeinen verletzt. Der Besitzer hatte die Wunden des Tieres am Montagmorgen auf einer Weidefläche im Bereich des Diebswegs entdeckt. In der Folge wurde die 33 Jahre alte Stute eingeschläfert.

Wie sich das Tier die schweren Verletzungen genau zuzog, wird ermittelt. Zeugen melden unter der Rufnummer 0621/174-3045 oder 06221/3418-0 bei der Polizei.

Selbst zugezogene Verletzung in Neuleiningen ausgeschlossen

Im Falle des verletzten Pferdes in Neuleiningen wird die Polizei konkreter und spricht von einem Schnitt im Vaginalbereich. Sowohl ein Tierärztin als auch die Besitzerin schlossen aus, dass sich die Stute die Verletzungen selbst zugezogen haben könnte. Als Tatzeitraum kommt Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, bis Freitag, 29. Mai, 14 Uhr, infrage.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.