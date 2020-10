Wunder spricht zu Bürgerbegehren

Edingen-Neckarhausen.Bürger können mit Instrumenten der direkten Demokratie Einfluss auf kommunalpolitische Entscheidungen nehmen. Wie das genau funktioniert, erläutert Gemeinderat Edgar Wunder auf Einladung der Volkshochschule (VHS) Edingen-Neckarhausen anhand von Praxisbeispielen aus der Region. Auch Argumente zur Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene werden diskutiert. Wunder ist Landesvorsitzender des Vereins Mehr Demokratie in Baden-Württemberg und berät in dieser Funktion häufig sowohl Gemeindeverwaltungen in Sachen Bürgerbeteiligung als auch Bürgerinitiativen bei der Durchführung von Bürgerbegehren. Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Großen Saal im Schloss in Neckarhausen, Hauptstraße 389. Der Eintritt kostet drei Euro.

