Wurstmarkt bewegt sich im Mittelfeld

Bad Dürkheim.Das neue „Lärmsanierungskonzept“ – das ab Mitternacht ohne Musik und Lautsprecheransagen auskommen muss – hat die Besucher offenbar nicht davon abgehalten, den Dürkheimer Wurstmarkt zu besuchen. So geht die Stadt in einer ersten Schätzung von 650 000 Gästen aus, die während der vergangenen neun Tage auf das größte Weinfest der Welt gekommen sind. Damit reicht die 602. Ausgabe zwar nicht an das Rekordjahr 2012 heran, als 685 000 Gäste auf die Brühlwiesen strömten, liegt aber über den 635 000 Besuchern von 2017. Gestern Abend ist das Schoppen-Spektakel mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen. „Ein traumhafter Wurstmarkt“, freut sich Gerd Freiermuth, Geschäftsführer der Winzer eG Herrenberg-Honigsäckel.

Sexueller Übergriff

Nicht so überschwänglich fällt die Bilanz der Polizei aus. So hat es am Wochenende zwei Schwerverletzte und einen sexuellen Übergriff gegeben. Ein Unbekannter war einer 26-Jährigen in die Toilettenanlage der Salierhalle gefolgt. „Noch bevor sie die Kabine abschließen konnte, drückte der Täter die Tür auf, presste die junge Frau an die Wand und fasste ihr an die Brust und in den Genitalbereich“, berichtet ein Polizeisprecher. Als die 26-Jährige sich verbal wehrte, sei der Mann geflüchtet.

Bei einem Streit hätten zwei Unbekannte so lange auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und getreten, bis dieser das Bewusstsein verlor. Am Wurstmarktkreisel erlitt ein 20 Jahre alter Mann schwerste Gesichtsverletzungen. Als er und zwei Bekannte an die Scheiben mehrerer wartender Autos klopften, um nach dem Weg zum Bahnhof zu fragen, stieg laut Polizei ein Beifahrer aus und schlug dem 20-Jährigen mehrfach eine Flasche ins Gesicht. Gestritten, gepöbelt und geschlagen wurde zudem vor einem Losstand, am Autoscooter sowie im Kurpark.

Wie die Behörden mitteilten, griff ein 44-Jähriger an einem Weinstand in die Kasse und nahm das Bargeld mit. Er hatte 2,37 Promille Alkohol im Blut. Auch Schoppengläser, Zigaretten, Schnaps, Handys, zwei Mountainbikes sowie mehrere Tausend Euro Tageseinnahmen aus einem Schubkarchstand seien gestohlen worden. Bei Jugendschutzkontrollen im Kurpark kippten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes außerdem 65 Liter alkoholhaltige Gestränke aus. Von den 100 überprüften Teenagern sei „der überwiegende Teil angetrunken, aber noch nicht volltrunken gewesen.“ sin

Dienstag, 18.09.2018