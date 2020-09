Wurstmarkt-Freunde feiern „dehääm“

Bad Dürkheim.In den vergangenen Jahren lief zu dieser Jahreszeit der Aufbau des Wurstmarkts in vollen Zügen. Da 2020 aber bekanntlich nur wenig normal ist, müssen auch die Fans des Volksfests in diesem Jahr mit einer Alternative vorliebnehmen. Am Samstag, 12. September, übertragen die Macher ein Online-Programm auf der Facebook-Seite „Dürkheimer Wurstmarkt“ oder auf dem Kanal der Stadt Bad Dürkheim bei Youtube.

Das eigenen Angaben zufolge größte Weinfest der Welt lockt normalerweise mehr als 600 000 Menschen in die pfälzische Kurstadt. Spätestens Ende Juni sei aber klar gewesen, dass der Wurstmarkt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. „Natürlich blutet uns das Herz, aber die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen gehen vor“, teilt Bürgermeister Christoph Glogger mit.

Brosche unterstützt Schausteller

Der Dürkheimer Festplatz verlagert sich deshalb ins Internet. Das Motto lautet „Mein Worschdmarkt Dehääm“. Los geht es am Samstag um 10.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel, das in diesem Jahr an historischen Schauplätzen stattfinden und Wissenswertes über die Geschichte des Volksfests vermitteln soll.

Für 11 Uhr steht der traditionelle Fassanstich mit Winzermeister Helmut Darting, Bürgermeister Glogger und der Dürkheimer Weinprinzessin Lea I. auf dem Programm. Ab 11.30 Uhr soll dann der Literarische Frühschoppen für Stimmung sorgen, den Chako Habekost moderiert. Angekündigt sind Auftritte von den „Anonyme Giddarischde“, Hans Peter Schwöbel, Reinhard Brenzinger und Familie Wehrum.

Ab 14 Uhr liefert „Jazz im Weindorf“ die Hintergrundmusik für den Nachmittags-Schoppen, ab 17 Uhr plaudern Bürgermeister und Weinprinzessin unter anderem mit dem ehemaligen Winzermeister Kurt Freund über die gute alte Wurstmarkt-Zeit. Das passende Menü können sich Zuschauer ebenfalls zubereiten. Ab 19 Uhr geht der Wurstmarkt-Tag vor dem Bildschirm dann in den Endspurt: mit Festzelt-Musik von „Grand Malör“. Den Abschluss bildet um 21 Uhr ein digitales Tisch-Feuerwerk, für die After-Party bis 23.30 Uhr steuert RPR.1 die passende Tanzmusik bei.

Wer die von der Absage betroffenen Schausteller unterstützen will, kann bei der Dürkheimer Tourist-Information und im Stadtmuseum für 20 Euro eine Winzer-Brosche kaufen. Die Erlöse fließen an die Schausteller-Seelsorge.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020