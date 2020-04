Wurstmarkt „schwer vorstellbar“

Bad Dürkheim.Stück für Stück weicht beim Bad Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) die Zuversicht, dass das größte Weinfest der Welt in diesem Jahr gefeiert werden kann. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht stattfinden. Der Termin für das Fest in Nachbarschaft des Riesenfasses liegt zwar einige Tage später, am 11. September, aber dass bis zu 650 000

...