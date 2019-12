Zahlreiche Einbrüche an Heiligabend in der Region

Am Weihnachtsabend waren in der Region zahlreiche Einbrecher unterwegs. Laut Mitteilungen der Polizei kam es in Ludwigshafen, Hirschberg, Schriesheim und Neustadt/Weinstraße an Heiligabend zu Einbrüchen.

In Ludwigshafen verschafften sich die Täter zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Karl-Krämer-Straße in Ludwigshafen. Dort erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Kurz nach Mitternacht klingelte ein Unbekannter an einer Wohnungstür in der Dorisstraße in Ludwigshafen. Nachdem der Einbrecher der Meinung war, dass sich niemand in der Wohnung befand, trat dieser die Tür ein. Als er die wach gewordene Wohnungsinhaberin im Flur antraf, ergriff er die Flucht.

In Hirschberg wurde ein Einfamilienhaus im Lauf des Nachmittags in der Heddesheimer Straße das Ziel von Einbrechern. Diese schlugen ein Fenster der Erdgeschosswohnung ein. Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Die Diebe entwendeten eine Sporttasche, sowie 1123 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Auch in Schriesheim brachen Unbekannte im Lauf des 24. Dezembers in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher hebelten ein Küchenfenster aus und gelangten so in das Haus in der Straße "Weites Tal". Ob etwas gestohlen wurde war zunächst nicht klar. Es entstand jedoch ein Sachschaden am Fenster.

Auch in Neustadt/Weinstraße schlugen Einbrecher zu. Am frühen Heiligabend drangen die Täter in das Mehrparteienhaus in der Landauer Straße ein. Sie agierten zielgerichtet und erbeuteten Bargeld in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass Einbrecher besonders in der dunklen Jahreszeit und über die Feiertage leichteres Spiel haben. Deshalb sollten Bürger besonders darauf achten, Haustüren abzuschließen, Fenster nicht gekippt zu lassen und keine Urlaubsbilder direkt in Sozialen Medien zu posten.