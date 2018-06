Anzeige

Rhein-Neckar.Unwetter und Starkregen sind am Donnerstagabend über die Region gezogen und haben mehrere Schäden verursacht: Eine Baugrube am City-Airport in Mannheim-Neuostheim droht einzustürzen. Starkregen hatte sich auf einem benachbarten Parkplatz "etwa knöchelhoch" aufgestaut und war in der Nacht zum Freitag teilweise in die Baugrube geflossen, teilte ein Sprecher der Polizei in Mannheim mit. Feuerwehrleute und Mitglieder des Technischen Hilfswerks aus Mannheim und Ladenburg versuchen, die mit Wasser vollgelaufene Baugrube so zu sichern, dass der benachbarte frühere Tower nicht einstürzen kann. "Die Situation ist statisch problematisch", so Jens Tischer vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Durch Auspumpen sowie mit an den Spundwänden gestapelten Sandsäcken werde alles versucht, dass das neben der Baugrube liegende Gebäude nicht unterspült wird.

Offenbar ist Wasser sowohl von der Seckenheimer Landstraße als auch dem Flugplatz-Parkplatz in die Baugrube gelaufen. "Bei uns auf dem Parkplatz stand das Wasser bis zum Bodenblech der Autos", so Reinhard Becker, Geschäftsführer des Flugplatzes. Auch die Flugplatzfeuerwehr selbst war im Einsatz, Keller auf dem Gelände auszupumpen. Der Flugbetrieb war und ist aber nicht beeinträchtigt. "Wir haben alle Maschinen 'runtergebracht, die landen wollten", so Becker. Der alte Tower hat auch keine Funktion mehr für den Flugbetrieb. Auch die Polizei, die dort lange eine Station unterhielt, ist inzwischen aus dem Gebäude ausgezogen. Er ist vermietet an das benachbarte Restaurant "Lindbergh", das laut Becker selbst von dem Unwetter nicht beeinträchtigt wurde.

Die Seckenheimer Landstraße wurde im Bereich des City Airport für die Arbeiten in beide Richtungen gesperrt. Für den Schwerlastverkehr ist die gesamte Seckenheimer Landstraße gesperrt. Die Sperrung sollte bis zum Vormittag andauern.