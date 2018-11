Zahlreiche „Rot-Sünder“

Mannheim/Heidelberg.Keinen merklichen Rückgang bei den Verstößen hat die Verkehrspolizei in der dritten Fahrrad-Kontrollwoche registriert. In Heidelberg und Mannheim mussten wieder 413 Radler verwarnt oder angezeigt werden. Damit summiert sich die Anzahl in diesem Monat auf 1 135 Beanstandungen. Die Überwachungsschwerpunkte erbrachten 147 Rotlichtverstöße, 41 Geisterfahrer und 199 Fahrer ohne Licht. In Heidelberg gab es 152 Beanstandungen. „Die auf den ersten Blick rückläufigen Zahlen in Heidelberg gegenüber den Vorwochen sind leider der kalten Witterung und nicht einer Verhaltensänderung geschuldet“, so Polizeidirektor Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei.

Gleichzeitig gab es eine Aktion zusammen mit der Stadt beim Wehrsteg. Nach dem Motto „Mehr Rücksichtnahme im Verkehr!“ verteilten Vertreter der Stadt hier Brötchentüten an Radfahrende, die sich korrekt verhielten. Wer den Steg befuhr, ohne abzusteigen, wurde aber dennoch verwarnt. Zwölf Radler mussten jeweils 15 Euro Strafe bezahlen. sal

