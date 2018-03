Anzeige

Rhein-Neckar.Viele Autofahrer wurden von dem Schneefall am Freitagabend überrascht, die Polizei verzeichnete zahlreiche Unfälle. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden knapp 20 Fahrer Opfer der Glätte: 15 Mal krachte es in Mannheim, ein Mal in Heidelberg und drei Mal im südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Die Insassen der Pkw blieben zum Glück alle unverletzt, einige Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.

Auf der B 37 in Richtung Bad Dürkheim kam ein 91-Jähriger in einer Kurve von der Fahrbahn ab, vermutlich war er zu schnell unterwegs. Der Mann verletzte sich, am Auto entstand ein Totalschaden. Auch ein Pick-up musste einen erheblichen Schaden hinnehmen: Der Wagen eines 22-Jährigen drehte sich auf der Mahlstraße Richtung Flomersheim und knallte gegen eine Laterne und einen Baum. In Speyer überschätze ein 30-jähriger BMW-Fahrer seine Fahrkünste. Er kam ins Schleudern und prallte gegen andere Autos. Das Resultat: 5000 Euro Schaden. Kurz darauf übersah eine Frau aus Speyer beim Verlassen ihres Grundstückes ein Streufahrzeug. Auch in Landau, Schifferstadt, Dannstadt-Schauernheim, Neustadt an der Weinstraße und weiteren Orten der Region kam es zu Glätteunfällen. cvs