Zahlreiche Verkehrsunfälle nach Schnee und Glätte in der Region

Rhein-Neckar.Schneefall und Glätte haben in der Region am Sonntag zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ereigneten sich infolge des morgendlichen Schneefalls insgesamt elf Verkehrsunfälle, davon einer mit Personenschaden.

Gegen 7.10 Uhr rutschte ein 23-jähriger Autofahrer in der Neckargemünder Ortsstraße mit seinem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto einer 50-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt. An dem Wagen des 23-Jährigen waren nach Angaben der Polizei keine Winterreifen aufgezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Ebenso kam an der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen, gegen 09.15 Uhr, eine 27-jährige Fahrerin mit ihrem sommerbereiften Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Leitplanke. Bei den neun weiteren Verkehrsunfällen entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

In Ludwigshafen, Landau und Neustadt zählte die Polizei wegen Straßenglätte allein am Sonntagmorgen zwölf Unfälle. Eine Person wurde leicht verletzt. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 45 000 Euro. Ein Schaden von etwa 10 000 Euro entstand in Lambrecht (Landkreis Bad Dürkheim), als eine 47 Jahre alte Frau beim Bremsen die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen eine Mauer rutschte.

Ganz von der Straße verabschiedete sich das Auto eines 26-jährigen Mannes in Bad Dürkheim. Auf der Höhe eines Bahnübergangs verlor er wegen der Witterungsverhältnisse die Kontrolle und kam auf den Schienen zum Stillstand, wie die Polizei mitteilte. Ein Abschleppdienst habe den Wagen mit einem Kran bergen müssen. Hierfür blieb der Bahnbetrieb auf der Strecke für eineinhalb Stunden gesperrt. Der 26 Jahre alte Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden nicht verletzt. Am Auto entstand nur ein leichter Schaden.

Ausgerechnet ein Streufahrzeug erwischte das Wetter in Saulheim (Landkreis Alzey-Worms). Das Fahrzeug schlitterte von der Straße in das Schaufenster eines Geschäftes, wie die Polizei mitteilte. Dabei ging die gesamte Scheibe zu Bruch, auch Teile des Mauerwerks wurden beschädigt.

Rund 30 Unfälle in Südhessen

In Südhessen kam es während des Schneefalls am Sonntagmorgen zu etwa 30 Unfällen, wie ein Sprecher mitteilte. Allerdings habe es sich vor allem um Fälle mit kleineren Blechschäden gehandelt. Zwei Menschen hätten sich leicht verletzt, die übrigen Unfälle beschränkten sich auf Sachschaden.

Nach einem Unfall, der vermutlich auf die Witterung zurückzuführen ist, war die Autobahn 67 zwischen Lorsch und Viernheim am Sonntagvormittag etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien drei Fahrzeuge wohl wegen des Schneefalls ineinander gerutscht. Zwei Personen erlitten einen Schock. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zu den beteiligten Personen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Auf dem Frankfurter Flughafen sorgte das Wetter für einige Flugausfälle. Bis zum Mittag waren 90 von insgesamt knapp 1300 Flügen annulliert worden, wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport sagte. Teilweise seien diese Annullierungen bereits am Samstag geplant und verkündet worden. Der Winterdienst war bis zum Nachmittag mit dem Räumen der Bahnen beschäftigt, zusätzlich hätten Flugzeuge enteist werden müssen. Weil zu viel Schnee auf der Fahrspur lag, konnte die Bahn zwischen Terminal eins und zwei etwa vier bis fünf Stunden am Sonntagvormittag nicht fahren, sagte die Sprecherin. Die Bahn war durch Busse ersetzt worden.