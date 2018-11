Zahlreiche Verletzte

Bei Bürstadt hatte ein Mann die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet. © Nix

Rhein-Neckar.Am Wochenende ist es in der Region zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Bei einem Zusammenstoß auf der B 47 bei Bürstadt erlitten mehrere Menschen Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 76-Jähriger dort am frühen Samstagabend nach links auf die Bundesstraße Richtung Worms abbiegen. Dabei übersah er den Ford eines 31-Jährigen.

Beim Zusammenstoß wurde der Ford gegen einen Opel geschleudert. In den drei Fahrzeugen befanden sich insgesamt neun Personen – sechs davon wurden verletzt. Während der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die B 47 voll gesperrt.

Betrunken auf Gegenfahrbahn

Nur wenige Stunden später ereignete sich ebenfalls auf der B 47 ein weiterer Unfall: Ein betrunkener 71-jähriger Autofahrer geriet in der Nähe von Worms kurz vor der Abfahrt Pfeddersheim in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Verursacher und die fünf Menschen in dem anderen Auto wurden verletzt. Die B 47 war auch hier stundenlang für den Verkehr gesperrt. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Nummer 06241/85 22 70 zu melden.

Auf der Autobahn 6 fuhren am Samstagmittag in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim insgesamt sechs Autos ineinander. Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin hatte zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihr bremste und prallte dagegen. Auch Fahrer hinter ihr bemerkten den Auffahrunfall zu spät. Die Polizei musste zwei Fahrspuren sperren, der Verkehr staute sich auf einer Länge von rund vier Kilometern. Gesperrt wurde am Samstagabend auch die B 9 bei Frankenthal. Ein Autofahrer war dort fast ungebremst in einen Lkw vor ihm gefahren. fab/lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018