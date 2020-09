Zechpreller muss in Psychiatrie

Landau.Im Prozess gegen den sogenannten Zechpreller hat das Landauer Landgericht ein Urteil gesprochen. Der 37-Jährige, der in einer großen Vielzahl von Fällen Waren oder Dienstleistungen in Anspruch genommen haben soll, ohne dafür zu bezahlen, wird in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der Angeklagte leide unter einer paranoid-halluzinatorischen Psychose und es seien zukünftig weitere derartige Taten zu erwarten, begründete ein Sprecher das Urteil.

Angeklagt waren in dem Verfahren 14 Taten. Teilweise habe der 37-Jährige Personen verletzt, als diese ihm die unbezahlten Waren wieder abnehmen wollten. Er habe sie mit Gewalt verteidigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020