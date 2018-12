Zehn Personen wegen schweren Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen verhaftet

Heilbronn/Mannheim.Zehn Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 45 Jahren sollen seit November 2017 hochwertige Fahrzeuge im Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro entwendet haben. Gegen neun Personen mit litauischer Staatsangehörigkeit und einen Deutschen tadschikischer Herkunft wurde deshalb Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mitteilte.

Das Ermittlungsverfahren hatte begonnen, als im November 2017 zunächst ein 29-jähriger Litauer bei einem Autoaufbruch in Mannheim festgenommen wurde. In der Nacht zum 17. November 2017 wurden drei hochwertige Fahrzeuge, ein Maybach, ein Porsche und ein BMW mit einem Gesamtwert von mehr als 300.000 Euro ebenfalls in Mannheim durch eine andere, unabhängig von dem festgenommenen Litauer agierende Tätergruppierung entwendet.

Wie die Ermittlungen ergaben, sollen sowohl der 29-jährige mutmaßliche Autoaufbrecher als auch die Diebe der drei weiteren Fahrzeuge Unterschlupf in der Wohnung einer Landsmännin in der Mannheimer Innenstadt gefunden haben.

Gemeinsame internationale Ermittlungen ergaben, dass ein 40-jähriger Mann in Kaunas (Litauen) die weiteren zwölf Taten organisiert und koordiniert haben soll. Die mutmaßlichen Täter hatten dabei in Talheim Untergruppenbach und Flein (Landkreis Heilbronn), in Pforzheim und Bad Vilbel (Hessen) zugeschlagen. Zudem sollen sie in Nordrhein-Westfalen (Dinslaken, Hamminkeln, Bochum, Ratingen, Münster und letztmals am 13. September 2018 in Moers) aktiv gewesen sein. Dazu reisten die mutmaßlichen Diebe nach Deutschland ein und fanden Unterschlupf in den Wohnungen sowohl bei ihrer Landsmännin in Mannheim, als auch bei einer weiteren Litauerin in Stuttgart. Von dort aus sollen sie auf ihre Beutezüge gegangen sein.

Alle Fahrzeuge mit "Keyless-Go-Start-System" ausgestattet

Die gestohlenen Fahrzeuge, die alle mit dem sogenannten Keyless-Go-Start-System ausgestattet waren und mittels Funkwellenverlängerung gestartet wurden, sollen in der Nähe des Tatorts zum Transport vorbereitet und dann auf Sattelzügen abtransportiert oder von Kurieren direkt nach Litauen gefahren worden sein.

Sieben der entwendeten Fahrzeuge seien nach Litauen transportiert worden. Nach derzeitigen Kenntnissen sollten sie dort nach Tadschikistan weiter verkauft werden. Sechs Fahrzeuge konnten sichergestellt werden.

Am Montag, den 17. Dezember 2018 wurden die bereits von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehle gegen zehn Verdächtige vollstreckt, acht davon in Litauen, zwei in Stuttgart und in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt durchsuchten die Ermittler in Litauen elf Objekte, in Deutschland fünf Wohnungen in Mannheim, Stuttgart, Düsseldorf und Oerlingshausen sowie eine Lagerhalle mit Büro und zwei Autos in Leopoldshöhe (Nordrhein-Westfalen). Dabei wurde Beweismaterial sichergestellt, das jetzt ausgewertet werden soll.

Die Festgenommenen sitzen in Untersuchungshaft. Es wird angestrebt, dass die in Litauen Verhafteten im Laufe der nächsten Wochen an Deutschland ausgeliefert werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.