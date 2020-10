Zehnjähriges Kind von unbekannten Mann verdächtig angesprochen

Worms-Heppenheim.Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstag von einem unbekannten Mann in Worms-Heppenheim in verdächtiger Weise angesprochen worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies gegen 13.45 Uhr am Kirchhofplatz aus einem weißen Pkw heraus. Vermutlich habe der Mann eine deutsche Herkunft. Er hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Sonnenbrille.

Hinweise melden Zeugen der Polizei unter der Telefonnummer 06241/852-0.

