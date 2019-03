Zeichen für den Klimaschutz - Kommunen beteiligen sich an Earth Hour

35 Kommunen der Region werden an der diesjährigen Klimaschutzaktion „Earth Hour“ teilnehmen und für eine Stunde das Licht an verschiedenen Örtlichkeiten ausschalten. Wie die Pressestelle des Landratsamtes Rhein-Neckar am Montag mitteilte, findet die Aktion am 30. März um 20.30 Uhr statt. Die „Earth Hour“ ist eine weltweite Umwelt- und Klimaschutzaktion des WWF. Rund um die Welt werden Sehenswürdigkeiten für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt, um symbolisch ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in unzähligen Privathaushalten wird für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Nach Angaben des WWF findet die Aktion bereits zum dreizehnten Mal statt.

Metropolregion.Bereits 2017 und 2018 haben Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis an der Aktion teilgenommen, an der sich im letzten Jahr rund 398 deutsche Städte beteiligten. Landrat Stefan Dallinger warb für die Aktion: „Setzen Sie mit uns ein Zeichen, schalten Sie für eine Stunde zu-hause das Licht aus und werden Sie gemeinsam mit dem Landkreis und seinen Kommunen Teil einer weltweiten Bewegung!“ Auch das Landratsamt wird an der Aktion teilnehmen die Lichter ausschalten.

In folgende Städten werden öffentliche Gebäude und Objekte für eine Stunde unbeleuchtet bleiben:

die Strahlenburg in Schriesheim

die Burg Steinsberg in Sinsheim,

die Schlösser in Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim,

die Wassertürme in Eppelheim, Plankstadt und Ladenburg

die Stadttürme in Eberbach

das neue und alte Rathaus, sowie 20 Geschäfte in Wiesloch

Altlußheim

Angelbachtal

Bammental

Brühl

Heiligkreuzsteinach

Helmstadt-Bargen

Laudenbach

Malsch

Mühlhausen

Nußloch

Reichartshausen

Schönbrunn

Waibstadt

Walldorf

Zuzenhausen

In folgenden Gemeinden bleibt die Straßenbeleuchtung ausgeschlatet:

Bammental

Epfenbach

Eschelbronn

Gaiberg

Gauangenlloch

Lobbach

Mauer

Meckesheim

Neckargemünd

Neidenstein

Spechbach

Wiesenbach

Zuzenhausen

Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Earth Hour-Webseite für Deutschland: www.wwf.de/earthhour