Zeitreise hinauf zum Schloss

Neustadt.Auf eine Zeitreise zu den Freiheitskämpfern des Jahres 1832 können sich Besucher des Hambacher Schlosses an den kommenden Samstagen begeben. Neben den regelmäßigen Führungen bietet die Stiftung Hambacher Schloss erstmals in diesem Jahr wieder inszenierte Führungen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder an. Gästeführer schlüpfen in die Figuren historischer Freiheitskämpfer und offenbaren bisher unbekannte Geschichten aus der Zeit. Wegen Corona dürfen nur neun Personen an einer Führung teilnehmen. Infos unter Tel. 06321/92690 oder info@hambacher-schloss.de. bjz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020