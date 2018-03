Zeltlager hat noch freie Plätze

Anzeige

Rhein-neckar.Unter dem Motto "Die Region wächst zusammen" lädt das Institut für Jugendmanagement in Heidelberg Schüler aus der Metropolregion zum Kinderzeltlager an der Blauen Adria in Altrip ein. Vom 28. Juli bis 1. August können Schüler zwischen sieben und 15 Jahren gemeinsam Sport treiben, spannende Nachtwanderungen unternehmen und Freundschaften schließen. Dabei dreht sich vieles um das kühle Nass. Die Teilnahme kostet 50 Euro, ein Bustransfer wird ab Mannheim, Heidelberg, Wiesloch, Schwetzingen, Ludwigshafen und Rheingönheim angeboten. Information unter Telefon 06221/3 95 56 75. sin