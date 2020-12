Zeugin beobachtet Exhibtionist im Gebüsch

Brühl.Ein etwa 65 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur wurde am Dienstag von einer Zeugin beim Onanieren im Gebüsch beobachtet. Nach Angaben der Polizei, hielt er sich gegen 10.30 Uhr in der Straße Wiesenplätz in der Nähe der dortigen Holzbrücke am Leimbachauf. Als die herbeigerufenen Beamten kamen, war der Mann schon weg. Er soll bei einer Größe von geschätzten 1,75 Meter eine kräftige Statur haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarz-blaue Winterjacke und eine blaue Wollmütze getragen haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen unter 06202/71282. sal



