Zigarettenautomat aufgebrochen

Viernheim.Diebe haben es am Sonntagabend auf einen Zigarettenautomaten in Viernheim abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, sei dieser mit Gewalt und Werkzeugeinsatz aufgebrochen worden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Diebe Geld und Zigaretten klauten. Wie hoch der genaue Schaden ist, der an dem Automaten in der Industirestraße entstand, ist noch unklar. Unter der Telefonnnummer 06204/ 93770 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020