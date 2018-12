Zika-Virus gedeiht in der Hitze

Rhein-NEckar.Norbert Becker sieht zur Panik keinen Grund. Aber das Risiko werde mit den heißer werdenden Sommern größer. Die Asiatische Tigermücke fühlt sich zunehmend wohl. Und damit wächst die Ansteckungsgefahr. Schließlich ist der Sauger mit der auffälligen schwarz-weißen Färbung ein Überträger von Krankheiten wie dem Dengue-Fieber und dem Zika-Virus. „Wenn die Temperaturen zwei Wochen lang über 27 Grad bleiben, dann kann sich das Zika-Virus in den Tigermücken richtig entwickeln“, sagt Becker, der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS).

Während die Fachleute im polnischen Katowice bei der internationalen Konferenz um Handlungsstrategien fürs Klima streiten, müssen die Menschen vor Ort längst mit den Folgen des Klimawandels umgehen. Dabei bezweifelt niemand mehr ernsthaft, dass sich das Klima längst geändert hat. Und die Herausforderungen werden größer: Durch die Hitze des Sommers entwickeln sich die Stechmücken schneller, berichtet der promovierte Biologe Becker. Blieben früher für den Bereich zwischen Breisach und Bingen – so weit reicht das Einsatzgebiet der KABS – zwei Wochen zur Schnakenbekämpfung, muss das in Jahren wie diesem in vier Tagen passieren.

Blick auf Regenradar

Früher habe man einfach nur den Rheinpegel beobachten und bei Hochwassern die überfluteten Rheinauen mit dem mikrobiologischen Antimückenmittel Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) bearbeiten müssen. In diesem Jahr war dagegen nicht der Rhein das Problem, aber mehrere Starkregen, die haufenweise Brutplätze für die Stechmücken schufen. „Deshalb müssen wir heute auch das Regenradar beobachten“, sagt Becker.

Hinzu kommt: Bei den heißen Temperaturen werden tropische Viren eingeschleppt, die sich in ihren Überträgern entsprechend entwickeln können. Und die Anzahl der eingeschleppten Mückenarten steigt. Waren 1975 noch 46 Arten in Deutschland unterwegs, sind es laut Becker heute 53. Die Tigermücke beispielsweise ist an mittlerweile fünf Orten im Südwesten seit mehreren Generationen nachgewiesen. In den Heidelberger Stadtteilen Handschuhsheim und Neuenheimer Feld habe man sie vertreiben können, in der Bahnstadt dagegen habe sie überlebt. In Sinsheim seien die Kolonien dagegen abgetötet worden. Betroffen sind außerdem Karlsruhe, Freiburg und Lörrach. „Wir sind massiv damit beschäftigt, dass wir die Tierchen wieder loswerden“, so Becker.

Eine weitere Gefahr sieht er in der Ausbreitung des West-Nil-Virus’ bei entsprechend heißen Temperaturen. Bei Vögeln und Pferden in Deutschland sei das Virus schon nachgewiesen, aber noch nicht bei Menschen. Das Pikante daran: Das Virus kann durch heimische Stechmückenarten übertragen werden.

Rotwein Gewinner des Wandels

Auch in der regionalen Landwirtschaft ist der Klimawandel längst intensiv diskutiertes Thema. Etwa die Weinbauern müssen sich heute mit Austrieb, Blüte und Reife der Pflanzen beschäftigen, die mittlerweile erheblich früher stattfinden. Vor 30 Jahren habe die Lese Anfang bis Mitte Oktober begonnen, erinnert sich Jürgen Oberhofer vom Institut für Weinbau beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. In diesem Jahr startete die Hauptlese Ende August.

Auch neue Schädlinge fühlen sich bei heißen Temperaturen sichtlich wohl. Die Kirschessigfliege kam mit den internationalen Warenströmen ins Land. Und auch die Esca-Pilze genießen das Klima. Die Krankheit lässt die Rebstöcke von innen verfaulen, beschreibt der promovierte Weinbau-Experte die Wirkung.

Eiswein werde noch mehr als bisher eine Randerscheinung, wagt Oberhofer die Prognose. Und der Riesling, bislang in den wärmsten Lagen der Pfalz zuhause, werde in andere Lagen wandern und immer mehr den aus Südeuropa bekannten Rotwein-Sorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah Platz machen. Oberhofer: „Gewinner des Klimawandels in Deutschland ist der Rotwein.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018