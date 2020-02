Zirkus-Zelt zerstört: Kamele stehen in Bad Dürkheim im Regen

Bad Dürkheim. Ein nicht alltäglicher Anblick bietet sich Spaziergängern seit einigen Wochen am Rande des Bad Dürkheimer Gewerbegebiets „Im Bruch“. So als hätten sie in ihrem Leben nichts anderes getan, stehen dort Kamele, Lamas, Zebras, Ponys und ein Hund - insgesamt rund 40 Tiere - mehr oder minder mitten in der Landschaft herum. Auf dem Boden liegt ausgebreitet eine große Plane - einst das

...