Zorniger Autofahrer schlägt 80-Jährigen

Wiesloch.Weil er ihm zu langsam fuhr, hat ein rabiater Autofahrer einen 80-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nach gestrigen Polizeiangaben war der Senior am Dienstagnachmittag auf der L 723 unterwegs und wollte auf die L 594 Richtung Wiesloch abbiegen. Die vorsichtige Fahrweise „kommentierte“ der Hintermann zunächst mit Hupen. Als der 80-Jährige an einer Ampel anhalten musste, öffnete der Unbekannte dessen Fahrertür. Wohl aus Schreck löste der Senior die Bremse, und sein Wagen rollte in den Grünstreifen. Dort schlug der Täter zu, beleidigte den 80-Jährigen und zeigte dessen Frau den Mittelfinger. Hinweise unter Telefon 06222/570 90. agö