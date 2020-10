Sandhausen.Ein 45-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr so betrunken, dass er an der Rastanlage Hardtwald-West an der A 5 erst einen Lkw rammte und dann von der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Alkoholtest vor Ort war nach Angaben der Beamten nicht mehr möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020