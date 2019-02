Zu betrunken zum Starten

Rhein-Neckar.Bei Kontrollaktionen auf Tank- und Rastanlagen in der Pfalz und Südhessen hat die Polizei zum Ende des Sonntagsfahrverbots die Fahrtüchtigkeit der Trucker kontrolliert. Einige Brummi-Lenker hatten so hohe Promillewerte, dass sie ihre Reise auch heute noch nicht antreten durften. Auf der A 65 bei Edesheim überprüften die Beamten 41 Fahrer, davon waren vier so betrunken, dass sie Schlüssel und Fahrzeugpapiere der Polizei übergeben mussten. „Sie hatten Werte zwischen 1,45 und 2,46 Promille Alkohol“, berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Edenkoben.

Werte um die zwei Promille

Die Autobahnpolizei Südhessen war an den Parkplätzen entlang der A 5 und der A 67 unterwegs und schaute in 45 Lkw-Führerhäuser. „Bei sechs Fahrern aus Osteuropa haben die Kollegen Werte von mehr als zwei Promille Alkohol gemessen, so dass sie Schlüssel und Papiere sicherstellten“, sagt ein Sprecher. Beides erhalten die Fahrer erst nach einem erneuten Alkoholtest zurück. sin

