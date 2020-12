Zu Unrecht gekündigt?

Bad Dürkheim.Die Lebenshilfe Bad Dürkheim muss laut einem Gerichtsurteil einen Mitarbeiter weiter beschäftigen, der wegen seiner politischen Haltung fristlos entlassen worden war. Wie Sven Mayer, Geschäftsführer der Lebenshilfe, auf Anfrage bestätigte, hat das Arbeitsgericht Ludwigshafen diese Entscheidung getroffen.

Vor einem halben Jahr hatte die Lebenshilfe Bad Dürkheim dem Mitarbeiter mit der Begründung, dass seine rechtsradikale Haltung nicht zu den Werten der Einrichtung für Behinderte passe, fristlos gekündigt (wir berichteten). Der 39-Jährige soll in seiner Freizeit regelmäßig an rechtsextremen Demonstrationen teilgenommen haben und wurde bei Neonazi-Aufmärschen in der Pfalz fotografiert. Bei seiner Arbeit mit Behinderten hatte man ihm seine Gesinnung laut Mayer nicht angemerkt. Der Geschäftsführer kann das Urteil dennoch nicht wirklich nachvollziehen: „Ich bin der Meinung, dass eine solche Haltung nicht mit unserem Leitbild vereinbar ist“, sagte er. Die Lebenshilfe wolle die Urteilsbegründung „dringend abwarten“, um weitere rechtliche Schritte zu prüfen. kako

