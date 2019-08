Zug kracht am Bahnübergang in Lkw-Anhänger

Grünstadt.An einem Bahnübergang in Bockenheim bei Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) ist am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Zug mit einem Lkw-Anhänger kollidiert. Der Schaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer habe die Gleise bei offener Schranke überquert und sei mit seinem tief liegenden Anhänger in der Zugtrasse stecken geblieben, teilte die Polizei mit. Eine herannahende Bahn habe trotz einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei in den Anhänger gekracht. Ein Fahrgast im Zug wurde bei der Kollision leicht verletzt. Lkw-Fahrer und Beifahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. sal (Bild: Hanna)

