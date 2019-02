Zug mit Flaschen beworfen

Speyer.Weil sie verdächtigt werden, einen vorbeifahrenden Zug am Bahnübergang Mühlturmstraße mit Flaschen beworfen zu haben, wird nun gegen eine Gruppe Jugendlicher zwischen 15 und 18 Jahren ermittelt.

Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die jungen Männer in der Nähe des Übergangs lautstark dabei, in einem Park Bier zu trinken, als Beamte sie aufspürten. Die Personengruppe bestritt die Tatbeteiligung. Die Beamten nahmen die Minderjährigen in Gewahrsam und übergaben sie den Erziehungsberechtigten auf der Dienststelle. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. sal

