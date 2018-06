Zugausfälle nach Streckensperrung

Anzeige

Mannheim/Ludwigshafen.Pendler im morgendlichen Berufsverkehr haben gestern teils vergeblich auf ihre Züge gewartet. Die Bahnstrecke über den Rhein war zwischen 4 Uhr und 8 Uhr gesperrt, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. In Ludwigshafen war am frühen Morgen ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Bundespolizei geht nach ersten Einschätzungen von einem Suizid aus, die Ermittlungen der Kripo Ludwigshafen dauern noch an.

Betroffen von der Sperrung waren vor allem Verbindungen im Nahverkehr und die S-Bahn. „Es kam zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen“, informierte die Bahnsprecherin. Pendler über den Rhein mussten auf alternative Verbindungen ausweichen. Bis sich alle Züge wieder in den Fahrplan eingeordnet hatten, dauerte es nach Auskunft der Bahn bis gegen 9 Uhr. Auch im Fernverkehr waren sechs Züge von der Sperrung betroffen. Sie wurden zum Teil über die Riedbahnstrecke umgeleitet, so die Bahnsprecherin. agö