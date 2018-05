Zum Finale klingen insgesamt 39 Glocken

Die größte der neuen Glocken passte genau durch das Turmfenster. © Zinke

Worms.Der beste Platz wird wohl am Neumarkt sein, genau zwischen den beiden östlichen Dom-Türmen und der Dreifaltigkeitskirche. Dort, glaubt Dombauvereinsvorsitzender Udo Rauch, hat der Zuhörer den besten Platz beim ersten Geläut der neuen Glocken, die der Dombauverein dem Gotteshaus zum 1000. Geburtstag spendiert hat. Am Pfingstsamstag ist es so weit: Um 19 Uhr beginnt das große Konzert, bei dem

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2233 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018