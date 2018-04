Zusammen den Dreck wegräumen

Anzeige

Speyer.Die Betreiber der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der ehemaligen Speyerer Kurpfalzkaserne bemühen sich gemeinsam mit Stadtverwaltung und Behörden um weitere Annäherung und Abbau der Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen. So sind unter anderem Reinigungsaktionen in Speyer Nord und nicht mehr nur im direkten Umfeld der Ex-Kaserne geplant. Diese sollen von Bewohnern der Einrichtung gemeinsam mit der städtischen Straßenreinigung erledigt werden. Darüber informierte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD Rheinland-Pfalz) als Betreiber der Einrichtung nach einem Abstimmungsgespräch.

Angeregt worden seien zudem gemeinsame Dreck-Weg-Tage mit Anwohnern aus der Umgebung. So könnten sich die Nachbarn auch besser kennenlernen. Das Fremde sei eben nur fremd, solange man es nicht kenne.

Mit der Absprache von vertrauensbildenden Aktionen reagieren ADD und Stadt Speyer auf eine turbulente Bürgerversammlung im Februar, bei der neben politischen Statements auch Sorgen und Ängste von benachbarten Bürgern zur Sprache gekommen waren. Bekanntlich soll die AfA frühestens Mitte 2019 zur Erstaufnahmeeinrichtung von derzeit 600 auf 1125 Plätze erweitert werden, und eine Einrichtung in Ingelheim im Gegenzug schließen. Nach Angaben des Einrichtungsleiters und der Stadt Speyer steigen die Anfragen nach ehrenamtlichem Engagement in der Einrichtung. bjz