Zwangspause für Fähren

Rhein-Neckar.Wegen Niedrigwassers haben zwei Fähren auf dem Rhein in der Region ihren Betrieb eingestellt. Der Fährverkehr ruhe seit dem Wochenende, sagte ein Sprecher des für Wasserschutz zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen. Betroffen ist demnach die Fähre zwischen Mannheim-Neckarau und Altrip. Etwas weiter südlich bei Brühl im Rhein-Neckar-Kreis hat auch die Kollerfähre den Betrieb eingestellt.

Wann die Verbindungen wieder aufgenommen werden, ist noch unklar. Wie die Gemeinde Brühl auf ihrer Internetseite mitteilte, endet für die Kollerfähre die reguläre Saison ohnehin am 28. Oktober. Die Rheinfähre in Leimersheim (Kreis Germersheim) war indes gestern noch regulär in Betrieb. lrs/cs

