Zwei Audis gestohlen

Hemsbach.Bislang noch unbekannte Täter haben im Zedernweg und in der Königshütter Straße in Hemsbach zwei Autos der Marke Audi gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist noch nicht geklärt, wie es die Diebe in die beiden Fahrzeuge schafften. Der zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen geklaute Audi RS6, eine limitierte Edition, hat nach Angaben der Polizei einen Wert von „mehreren 10 000 Euro“. Der Wagen war auf das Kennzeichen HD-HE 1959 gemeldet. Auf knapp 20 000 Euro schätzen die Beamten den am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr gestohlenen Audi A5 mit dem Kennzeichen HD-MA 1183. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Weinheim unter 06201/1 00 30 oder dem Polizeiposten Hemsbach unter 06201/7 12 07 zu melden. seko/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018