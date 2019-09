Weinheim.Bei zwei Verkehrunfällen auf der A 5 bei Weinheim sind am Sonntagmittag insgesamt zehn Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die beiden Auffahrunfälle mit jeweils drei beteiligten Pkw gegen 11.15 Uhr kurz vor dem Kreuz Weinheim in Richtung Karlsruhe.

Zunächst bremste ein Autofahrer wegen stockenden Verkehrs auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand ab, der nachfolgende Pkw hielt ebenfalls an. Ein 78-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den zweiten Wagen auf, der wiederum auf den ersten geschoben wurde. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie drei Personen aus den beiden anderen Fahrzeugen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Kurz darauf ereignete sich am Stauende auf dem rechten Fahrstreifen ein ähnlich gelagerter zweiter Unfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Drei Kinder aus einem Pkw wurden zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht, konnten diese aber anschließend wieder verlassen. Aufgrund der ersten Unfallmeldungen wurde die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach alarmiert, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war. Außerdem waren sechs Krankenwagen und ein Notarzt im Einsatz.

Die A 5 war ab der Anschlussstelle Hemsbach bis gegen 13 Uhr voll gesperrt. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von rund zehn Kilometern Länge.