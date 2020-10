Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Viernheim.Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntag auf einer Autobahn in Südhessen zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von rund 27 000 Euro, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Ein 59 Jahre alter Autofahrer war bei Viernheim (Kreis Bergstraße) auf der A 67 nach einem Spurwechsel aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Wagen einer 23 Jahre alten Frau aufgefahren. Die Autobahn wurde in Richtung Norden wegen der Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt.

