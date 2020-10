Zwei Autofahrerinnen sterben nach Frontal-Zusammenstoß auf B272

Landau.Eine Frau ist am Samstagnachmittag bei Landau nach einem Verkehrsunfall verstorben. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 56-Jährige nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Zuvor hatten Ersthelfer beide in den Unfall verwickelten Fahrerinnen noch aus den Fahrzeugen bergen können.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 63-jährige Unfallverursacherin aus Speyer in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem anderen beteiligten Fahrzeug kollidierte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, erlag die 63-Jährige am Sonntagmorgen ihren Verletzungen.

Der Unfall hatte sich gegen 16 Uhr auf der B272 zwischen Landau-Dammheim und Essingen ereignet. Auch ein Hund starb bei dem Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B272 in beide Richtungen voll gesperrt. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

