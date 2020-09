Zwei Corona-Fälle in zwei Schulen

Darmstadt.Wie das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt mitteilt, gab es am Donnerstag (24.) jeweils einen laborbestätigten Fall von Covid-19 an zwei Darmstädter Schulen. Betroffen sind die Erich-Kästner-Schule mit 40 Schülerinnen und Schülern und wenigen Lehrern in Quarantäne sowie die Lichtenbergschule mit 59 Schülerinnen und Schülern und drei Lehrerkräften in Quarantäne. Die Schulen sind informiert, die betroffenen Kontaktpersonen sind kontaktiert.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020