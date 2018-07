Zwei Festnahmen nach Überfall

Anzeige

Edingen-Neckarhausen.Weil sie dringend verdächtigt werden, in Edingen eine junge Frau überfallen zu haben, sitzen zwei Jugendliche in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei gestern mit. Die 17- und 18-jährigen Afghanen sollen die 25-Jährige am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr am Bahnhof Edingen zunächst verfolgt und wenig später mit einem Messer bedroht haben (wir berichteten). Dabei raubten sie der Frau ihr Handy und ihre Handtasche und flüchteten. Nach einem dritten Mittäter sucht die Polizei noch.

Den beiden festgenommenen Verdächtigen kamen die Ermittler nach dem Hinweis eines Straßenbahnfahrers auf die Spur. Dieser hatte vier Personen chauffiert, die zur Täterbeschreibung der Polizei passten. Die überfallene Frau erkannte zwei von ihnen aus einer Reihe vorgelegter Fotos wieder. agö