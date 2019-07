Zwei Frauen nach Raser-Unfall schwerstverletzt

Trippstadt.Schwerste Verletzungen haben zwei Frauen erlitten, die auf der Hauptstraße in Trippstadt nahe Kaiserslautern von einem schleudernden Auto erfasst worden sind. In dem Wagen saßen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, die sich nun gegenseitig beschuldigen, am Steuer gesessen zu haben. Laut Polizei hatte der Fahrer in der Nacht zum Sonntag mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Sport-Coupé verloren. Das schleudernde Fahrzeug erfasste die beiden Fußgängerinnen und kam erst an einer Hauswand zum Stehen.

Eine 48 Jahre alte Frau wurde frontal erfasst und auf den Gehweg gestoßen. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die andere Frau im Alter von 26 Jahren wurde von dem Wagen in eine Schaufensterscheibe katapultiert und erlitt laut Polizei sehr schwere Verletzungen. Das Haus sei einsturzgefährdet und musste abgestützt werden. Schon vor dem Crash hatte sich ein Passant nur mit einem Sprung vor dem herannahenden Auto in Sicherheit bringen können.

Die beiden jungen Männer hatten sich dem Polizeibericht zufolge zunächst vom Unfallort entfernt, waren dann aber zurückgekehrt. Mindestens einer sei alkoholisiert gewesen, von beiden wurden Blutproben genommen. Sie beschuldigten sich gegenseitig, am Steuer gesessen zu haben. Zuerst hatte es geheißen, dass der 18-Jährige gefahren sei. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Wagen auch schon vor dem Unfall beobachtet haben. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären.