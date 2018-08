Zwei Mädchen im Rhein vermisst

Anzeige

Zwei Mädchen sind am frühen Freitagnachmittag beim Spielen am Rheinufer bei Worms in einen Strudel geraten und untergegangen. Laut Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr vor Ort, Klaus Feuerbach, sind die Mädchen acht und elf Jahre alt.

Der Oberbürgermeister von Worms, Michael Kissel, erklärte, die Mädchen hätten auf den Steinen am Ufer gespielt. Die Achtjährige sei von den Steinen abgerutscht und von der Strömung erfasst worden. Die 11-Jährige sei ihr sofort hinterher gegangen und ebenfalls in die Strömung geraten. Das alles sei laut Kissel an einer Stelle passiert, an der das Ufer plötzlich sehr steil abfällt. Zeugen gaben an, von den Mädchen sei plötzlich nichts mehr zu sehen gewesen. Wie Kissel von den Angehörigen erfahren hat, konnten beide Mädchen nicht schwimmen. Sie hatten normale Kleidung an.

Laut Kissel ist das Baden an dieser Stelle verboten, viele hielten sich allerdings nicht daran. Die Angehörigen werden von der Notfallseelsorge betreut. Sie sind mittlerweile nicht mehr an der Unfallstelle.