Zwei Patienten aus Psychiatrischem Zentrum Wiesloch ausgebrochen

Das Psychiatrisches Zentrum Nordbaden in Wiesloch. © Rothe

Wiesloch.Zwei Patienten sind am frühen Freitagmorgen aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entkommen. Den beiden Männern gelang die Flucht durch das Aushebeln eines besonders gesicherten Fensters, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die geschlossene Rehabilitationsstation befindet sich außerhalb des Sicherheitsbereichs.

Die Polizei suchte das Gelände und die Umgebung des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden nach den Männern im Alter von 23 und 31 Jahren ab - ohne Erfolg. Jetzt fahndet die Kriminalpolizei Heidelberg nach den Flüchtigen.

Beide sind Patienten der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Sie waren wegen Eigentumsdelikten und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im PZN aufgenommen worden. Die Delikte wurden im Rahmen einer seelischen Erkrankung begangen. Beide gelten als vermindert schuldfähig beziehungsweise schuldunfähig. Nach Aussagen des PZN hatte sich die Erkrankung der Patienten unter der Behandlung gebessert. Beide verfügten über Lockerungen im Ausgang. Laut Beurteilung ihrer Ärzte geht von den Patienten keine akute Gefährdung aus.

Wie die Polizei mitteilte, ist der eine Patient 23 Jahre alt, an die 1,65 Meter groß, soll einen hellen Kurzhaarschnitt mit hoher Stirn tragen und glatt rasiert sein. Der andere Patient ist laut den Angaben 31 Jahre alt, an die 1,82 Meter groß, trägt einen schwarzen Kurzhaarschnitt und einen leicht graumelierten, sehr kurz gestutzten Vollbart. Er hat kräftige, schwarze Augenbrauen. Beide sollen jung und schmal wirken.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444 entgegen.