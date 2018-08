Zwei Personen und ein Hund vor dem Rauch gerettet

Anzeige

Weinheim-Lützelsachsen.Bei einem Kellerbrand am Samstagmorgen ist es im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Keller eines Zweifamilienhauses in der Sommergasse aus. Zwei Bewohner konnten durch die Feuerwehr aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, waren sie durch die Rauchentwicklung in oberen Bereich des Hauses gefangen. Zudem war ein Hund vermisst. Auch ihn konnten die Rettungskräfte nach 45 Minuten aus dem Haus tragen. Wie die Bilder zeigen, wurde er anschließend mit Sauerstoff aus einer PetOxygen-Maske behandelt . Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.