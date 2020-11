Zwei Rennradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Schriesheim.Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg entlang der B 3 zwischen Schriesheim und Hirschberg sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei trugen beide Radfahrer Helme, einer der Beiden soll zum Unfallzeitpunkt ohne Beleuchtung gefahren sein. Ein 22-jähriger Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weinheim gefahren, der 56-jährige beteiligte Radfahrer wurde in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

