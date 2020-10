Zwei Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Maxdorf.Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls am Freitagmorgen in Maxdorf. Nach Angaben der Beamten befuhr gegen 6.30 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius die Hauptstraße in Richtung Oggersheim. Auf Höhe einer Bäckerei kam ein silberner Kleinwagen von rechts aus der Fußgönheimer Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ohne zuvor den bevorrechtigten Zweiradfahrer ordnungsgemäß passieren zu lassen. Dieser musste daraufhin stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierdurch verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit seinem Mitfahrer zu Boden.

Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer zwar nach dem Zustand der beiden Jugendlichen, fuhr daraufhin jedoch weiter ohne zuvor seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei hinzuzuziehen. Die beiden Jugendlichen verletzten sich bei dem Sturz jeweils leicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06237/9341100 oder per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

