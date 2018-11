Zwei schwere Unfälle auf B 47

Bürstadt/Worms.Bei zwei schweren Unfällen sind am Samstagabend auf der B 47 insgesamt 13 Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, musste die Bundesstraßen in beiden Fällen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zunächst übersah ein 76-jähriger Fahrer beim Abbiegen auf die B 47 den Wagen eines 31-Jährigen. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen des 31-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Rettungsautos brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Die drei am Unfall beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die B 47 war zwischenzeitlich beidseitig gesperrt.

Einige Stunden später hat ein völlig betrunkener Autofahrer ebenfalls auf der B 47 nahe Worms einen Unfall mit sechs Verletzten verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der 71-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Verursacher und die fünf Leute in dem anderen Auto wurden verletzt. Die B 47 war stundenlang für den Verkehr gesperrt. Ein Alkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von knapp zwei Promille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06241-852 270 zu melden.