Zwei Schwerverletzte bei Unfällen auf A 5

Anzeige

Wiesloch/Walldorf.Zwei Unfälle auf der A 5 haben am frühen Donnerstagmorgen die Polizei beschäftigt. Bei den beiden Auffahrunfällen in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf wurden zwei Personen schwer verletzt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Nach Angaben der Polizei krachte es zunächst gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 55-jähriger Autofahrer, der vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, unterschätzte die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden Lastwagens mit Anhänger, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Wagen des 55-Jährigen geriet vor den Lkw, wurde nach links abgewiesen und prallte schließlich in die Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Bedingt durch die Fahrstreifenausfälle staute sich der Verkehr bis hinter die Ausfahrt Kronau/Östringen.

Kurze Zeit später, gegen 06.45 Uhr, kam es auf der Gegenspur zu einem weiteren Unfall. Der Fahrer eines 12-Tonners verzögerte vor der Baustelle in Höhe der Auffahrt Walldorf/Wiesloch die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Der Fahrer eines nachfolgenden Transporters fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Lkw auf. Der 52-jährige Beifahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt. Sowohl er als auch der Fahrer wurden so schwer verletzt, dass sie nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden mussten.