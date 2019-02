Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B3

St.Ilgen.Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 bei St. Ilgen am Samstagnachmittag haben sich zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, war auch ein zweijähriges Kind in den Unfall verwickelt, welches wohl unverletzt blieb. Die 37-Jährige Unfallverursacherin geriet gegen 15.15 Uhr in einen Sekundenschlaf, heißt es seitens der Behörde weiter. Dadurch driftete sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn ab. Eine hinterherfahrende Zeugin habe erfolglos versucht, durch stetiges Hupen die Frau darauf aufmerksam zu machen. Dies gelang nicht, so kollidierte die Frau mit dem Auto eines 57-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr schnell genug ausweichen. Der Pkw der 37-Jährigen drehte sich und kam in einer Böschung zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Sohn der Unfallverursacherin war in einem Kindersitz gesichert.

Auch wenn der Zweijährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, wurde das Kind in einer Klinik zur Absicherung noch genauer untersucht. Die Frau und der Mann kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zunächst hieß es laut einem Mitarbeiter vor Ort, dass eine Lebensgefahr bei beiden Personen nicht ausgeschlossen werden konnte. Dies hat sich augenscheinlich nicht bewahrheitet.

Zur Unfallaufnahme und für den Einsatz der Rettungskräfte war die B3 bis kurz nach 18 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt waren 24 Feuerwehrmänner und drei Notärzte im Einsatz.