Zwei tödliche Unfälle in Badeseen

Rhein-Neckar.In St. Leon-Rot und Groß-Rohrheim sind am Wochenende Menschen beim Baden ums Leben gekommen. In St. Leon-Rot im südlichen Rhein-Neckar-Kreis wurde ein Mann am Samstag gegen 11 Uhr an der Wasserski-Anlage leblos aus dem Wasser geborgen. Die Polizei teilte mit, dass die Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren – um 12 Uhr verstarb er aber.

Die Todesursache war am Sonntag noch unklar. Es handelt sich um einen 52-Jährigen aus Waldbronn, zuvor Wasserski gefahren war. Bisher sieht es nicht so aus, dass ein Defekt oder ein Verschulden der Betreiber der Wasserski-Anlage vorliegt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0621/174 44 44.

Am Sonntag ereignete sich am See in St. Leon-Rot ein weiterer Badeunfall. Rettungskräfte hätten die Person lebend retten können, teilte die Polizei auf Anfrage mit – konnte aber noch keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.

Über Verbot hinweggesetzt

Im südhessischen Groß-Rohrheim meldete ein junger Mann am Samstag gegen 16 Uhr der Rettungsleitstelle, dass sein Kumpel im See untergegangen sei. Rettungskräfte konnten ihn kurze Zeit später nur noch tot bergen. Die Polizei teilte mit, dass der 17-Jährige mit Freunden zum See gefahren war und sich abkühlen wollte – obwohl er Nichtschwimmer war. Das Schwimmen in dem See ist verboten. Die Gruppe hatte die Schilder offenbar ignoriert und einen Erdwall überwunden, um zum Ufer zu gelangen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020