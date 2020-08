Zwei Tote bei Brand in Wohncontainer in Meckesheim

Meckesheim.Bei einem Brand eines Wohncontainers in der Industriestraße in Meckesheim sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilten, brach das Feuer gegen 4.30 Uhr aus. Die Ursache ist demnach bislang unbekannt.

Bei den beiden Personen soll es sich nach Angaben der Polizei um den 59-jährigen Bewohner des Containers und um einen 54-jährigen Mann handeln, der in den vergangenen Wochen ständiger Begleiter des 59-Jährigen war. Die beiden Leichen wurden beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht, wo eine Obduktion die Identitäten der Toten zweifelsfrei klären sollen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meckesheim und Mönchzell waren mit insgesamt 35 Mann im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Zur Unterstützung der Kriminaltechnik und der Brandexperten der Polizei waren auch Brandmittelspürhunde der Polizeihundestaffel Walldorf im Einsatz. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll ein Auto am Container vorbeigefahren sein. Der oder die Insassen kommen möglicherweise als wichtige Zeugen in Betracht. Sie werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0621/174-4444 oder 06223/92540 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.