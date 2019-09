Zwei Tote bei Unfall nahe Sinsheim

Sinsheim.Bei einem schweren Unfall zwischen Sinsheim und Eschelbach sind am Mittwochvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zunächst bestand die Information, dass lediglich mehrere Personen verletzt worden seien. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein Kleinlaster von einem Parkplatz auf die B 292 eingebogen, auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen Kleinwagen gerammt. Das Auto sei durch die Kollision über die Leitplanke geschleudert worden und am Fuße einer Böschung zum Stehen gekommen. Fahrer und Beifahrer seien dabei gestorben. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in eine Klinik geflogen.